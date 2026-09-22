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Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка

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Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 1
Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 2
Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 3
Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 2
  • Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 3
  • Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стекло, Первый, Новый год 2010, Время - не деньги, Если дышишь, Сентябрь, Наше время, Листай эфир, Дружба, Новый год 2002 (Live), Болеро, Три полоски (feat. Amatory), Антракт (Bonus track).
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка

Впервые на виниле альбом "Раритеты" от группы Animal ДжаZ. Альбом увидел свет в 2021 году к 20-летию группы. Этот релиз составлен из коллекционных редкостей, накопившихся за 20-летнюю историю группы и впервые публикуемых в ремастер-версиях. Альбом состоит из тринадцати композиций. Это произведения, которые не выходили на номерных пластинках коллектива и крайне редко звучащие со сцены. Как утверждает лидер команды Александр Красовицкий, он и сам плохо помнит некоторые из них.

Отзывы о товаре Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Раритеты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Стекло, Первый, Новый год 2010, Время - не деньги, Если дышишь, Сентябрь, Наше время, Листай эфир, Дружба, Новый год 2002 (Live), Болеро, Три полоски (feat. Amatory), Антракт (Bonus track).
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле альбом "Раритеты" от группы Animal ДжаZ. Альбом увидел свет в 2021 году к 20-летию группы. Этот релиз составлен из коллекционных редкостей, накопившихся за 20-летнюю историю группы и впервые публикуемых в ремастер-версиях. Альбом состоит из тринадцати композиций. Это произведения, которые не выходили на номерных пластинках коллектива и крайне редко звучащие со сцены. Как утверждает лидер команды Александр Красовицкий, он и сам плохо помнит некоторые из них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Джаz - Раритеты (4640001406652) виниловая пластинка - купить по цене 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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