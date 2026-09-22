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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE

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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716732
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE

AMD Socket AM5: Supports AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Processors Digital twin 16+2+2 phases VRM solution Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4*DIMMs with AMD EXPO™ Memory Module Support WIFI EZ-Plug: Quick and easy design for Wi-Fi antenna installation Фиксаторы EZ-Plus: Оперативная инсталляция PCIe плат расширения и M.2-устройств без применения специального инструмента Фиксаторы EZ-Latch Click: Фирменный радиатор M.2 (установка без применения инструмента) Подключение сенсорной панели: Видеопорт для легкой настройки панели на корпусе Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup : Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Plus Auto Scan in BIOS and SW New AORUS Power Center in HWinfo for real-time monitoring on CPU power phases Ultra-Fast Storage: 4*M.2 slots, including 3* PCIe 5.0 x4 Высокоэффективное охлаждение: VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L Fast Networking: 5GbE LAN & Wi-Fi 7 with directional Ultra-high gain antenna Расширенные коммуникационные возможности: Dual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI Reliable Audio: Realtek ALC1220 HD Audio & Audiophile Grade Capacitors Экранированный разъем PCIe x16 : Металлическая пластина под разъемом PCIe x16 на тыльной стороне печатной платы (усиление прочности конструктива) Обновленный дизайн разъемов PCIe UD X: разъем PCIe 5.0 x16, 10-кратный прирост прочности, предусматривает возможность установки массивных и габаритных графических плат



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
AMD Socket AM5: Supports AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Processors Digital twin 16+2+2 phases VRM solution Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4*DIMMs with AMD EXPO™ Memory Module Support WIFI EZ-Plug: Quick and easy design for Wi-Fi antenna installation Фиксаторы EZ-Plus: Оперативная инсталляция PCIe плат расширения и M.2-устройств без применения специального инструмента Фиксаторы EZ-Latch Click: Фирменный радиатор M.2 (установка без применения инструмента) Подключение сенсорной панели: Видеопорт для легкой настройки панели на корпусе Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup : Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Plus Auto Scan in BIOS and SW New AORUS Power Center in HWinfo for real-time monitoring on CPU power phases Ultra-Fast Storage: 4*M.2 slots, including 3* PCIe 5.0 x4 Высокоэффективное охлаждение: VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L Fast Networking: 5GbE LAN & Wi-Fi 7 with directional Ultra-high gain antenna Расширенные коммуникационные возможности: Dual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI Reliable Audio: Realtek ALC1220 HD Audio & Audiophile Grade Capacitors Экранированный разъем PCIe x16 : Металлическая пластина под разъемом PCIe x16 на тыльной стороне печатной платы (усиление прочности конструктива) Обновленный дизайн разъемов PCIe UD X: разъем PCIe 5.0 x16, 10-кратный прирост прочности, предусматривает возможность установки массивных и габаритных графических плат


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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