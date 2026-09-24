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Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка

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Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка - фото 1
Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Emerald Tablet/ Echoes
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка - фото 1
  • Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804121460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Emerald Tablet/ Echoes
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Emerald Tablet, Echoes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка

Это альбом японского композитора современной классической музыки, известного своими минималистичными и медитативными произведениями. Эта виниловая пластинка состоит из двух масштабных композиций, каждая из которых глубоко погружает слушателя в атмосферу восточной философии и духовности. Музыка Сато часто описывается как звук, способный пробудить глубокие эмоции и вызвать размышления, используя минимальные средства для создания максимально выразительного эффекта. "Emerald Tablet" и "Echoes" — это два произведения, вдохновленные древними философскими текстами и природными феноменами. Они исследуют темы созерцания и трансцендентности, используя медленные, протяжные звуки, которые как бы расплываются во времени. Сато виртуозно работает с пространством и тишиной, позволяя каждому звуку постепенно затухать, оставляя после себя ощущение покоя и бесконечности. Произведение "Emerald Tablet", записанное в 1978 году в студии NHK, использует колокола и тарелки для создания глубокой звуковой текстуры, погружающей в гипнотическое состояние. "Echoes", созданное в 1981 году для фестиваля света и звука в Японии, было выполнено на открытом воздухе, с акустическим оформлением с помощью восьми огромных динамиков и световых эффектов, что сделало его неповторимым аудиовизуальным опытом?. Этот винил — отличный выбор для поклонника современной минимализма, который хочет открыть для себя медитативное и философское звучание, пропитанное восточной мудростью.

Отзывы о товаре Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804121460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Emerald Tablet/ Echoes
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Emerald Tablet, Echoes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это альбом японского композитора современной классической музыки, известного своими минималистичными и медитативными произведениями. Эта виниловая пластинка состоит из двух масштабных композиций, каждая из которых глубоко погружает слушателя в атмосферу восточной философии и духовности. Музыка Сато часто описывается как звук, способный пробудить глубокие эмоции и вызвать размышления, используя минимальные средства для создания максимально выразительного эффекта. "Emerald Tablet" и "Echoes" — это два произведения, вдохновленные древними философскими текстами и природными феноменами. Они исследуют темы созерцания и трансцендентности, используя медленные, протяжные звуки, которые как бы расплываются во времени. Сато виртуозно работает с пространством и тишиной, позволяя каждому звуку постепенно затухать, оставляя после себя ощущение покоя и бесконечности. Произведение "Emerald Tablet", записанное в 1978 году в студии NHK, использует колокола и тарелки для создания глубокой звуковой текстуры, погружающей в гипнотическое состояние. "Echoes", созданное в 1981 году для фестиваля света и звука в Японии, было выполнено на открытом воздухе, с акустическим оформлением с помощью восьми огромных динамиков и световых эффектов, что сделало его неповторимым аудиовизуальным опытом?. Этот винил — отличный выбор для поклонника современной минимализма, который хочет открыть для себя медитативное и философское звучание, пропитанное восточной мудростью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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