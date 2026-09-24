Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Somei Satoh - Emerald Tablet/ Echoes (4251804121460) виниловая пластинка
Это альбом японского композитора современной классической музыки, известного своими минималистичными и медитативными произведениями. Эта виниловая пластинка состоит из двух масштабных композиций, каждая из которых глубоко погружает слушателя в атмосферу восточной философии и духовности. Музыка Сато часто описывается как звук, способный пробудить глубокие эмоции и вызвать размышления, используя минимальные средства для создания максимально выразительного эффекта. "Emerald Tablet" и "Echoes" — это два произведения, вдохновленные древними философскими текстами и природными феноменами. Они исследуют темы созерцания и трансцендентности, используя медленные, протяжные звуки, которые как бы расплываются во времени. Сато виртуозно работает с пространством и тишиной, позволяя каждому звуку постепенно затухать, оставляя после себя ощущение покоя и бесконечности. Произведение "Emerald Tablet", записанное в 1978 году в студии NHK, использует колокола и тарелки для создания глубокой звуковой текстуры, погружающей в гипнотическое состояние. "Echoes", созданное в 1981 году для фестиваля света и звука в Японии, было выполнено на открытом воздухе, с акустическим оформлением с помощью восьми огромных динамиков и световых эффектов, что сделало его неповторимым аудиовизуальным опытом?. Этот винил — отличный выбор для поклонника современной минимализма, который хочет открыть для себя медитативное и философское звучание, пропитанное восточной мудростью.
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