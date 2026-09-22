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Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16)

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Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 1
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 2
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 3
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 4
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 5
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 6
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 7
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 8
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 9
Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 10
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Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 2
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  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 4
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 5
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 6
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 7
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 8
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 9
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 10
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 11
  • Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716224
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Kingston станет отличным решением для пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка неигрового домашнего или офисного ПК. Суммарный объем в 16 ГБ комфортно справляется с повседневной многозадачностью, включая работу с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, обработкой фото и даже нетребовательными играми на средних настройках. Для профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или работы с тяжелыми инженерными пакетами возможностей одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть двухканальный комплект из двух планок для ощутимого прироста производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат, и он физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем данного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным для большинства домашних систем. Заявленная рабочая частота памяти – 3200 МГц, что выше базовой для DDR4 и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных между процессором и памятью. На практике это делает отклик системы более быстрым, ускоряет загрузку уровней в играх и работу с крупными файлами, но для раскрытия полного потенциала частоты потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти определяют задержки при доступе к данным и в связке с частотой формируют итоговую производительность. У данной модели тайминги составляют CL16, что является хорошим балансом для частоты 3200 МГц и обеспечивает низкую латентность. Для стабильной работы на заявленных параметрах модуль использует напряжение 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет автоматически установить оптимальные частоту, тайминги и напряжение простым выбором профиля в BIOS, избавляя от ручной сложной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5. Также необходимо проверить, что чипсет вашей платы поддерживает частоту 3200 МГц, особенно на платформах начального уровня, где максимальная частота памяти может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston не оснащена массивными радиаторами охлаждения и имеет низкопрофильный дизайн. Это надежное и простое решение, которое обеспечивает достаточный теплоотвод для стабильной работы на номинальной частоте. Низкая высота планки является ключевым преимуществом, так как исключает возможные конфликты с установленными в системе крупными башенными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке компактных ПК или при апгрейде готовой системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Установка одной планки памяти означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает общую пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с двухканальным режимом. Для активации двухканального режима, который может дать значительный прирост производительности в играх и ряде приложений, необходима установка двух или четырех идентичных модулей в правильные слоты на материнской плате, указанные в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение заключается в том, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется материнская плата с поддержкой технологии XMP и её ручная активация в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. При планировании дальнейшего расширения объема крайне не рекомендуется смешивать этот модуль с планками других производителей или с отличающимися характеристиками, так как это может привести к нестабильности. Этот модуль оптимален для создания недорогой системы с перспективой добавления второй идентичной планки или для простого увеличения объема ОЗУ в существующем ПК с одноканальной конфигурацией.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR4 16GB 3200MHz (KF432C16RB12/16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Kingston станет отличным решением для пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка неигрового домашнего или офисного ПК. Суммарный объем в 16 ГБ комфортно справляется с повседневной многозадачностью, включая работу с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, обработкой фото и даже нетребовательными играми на средних настройках. Для профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или работы с тяжелыми инженерными пакетами возможностей одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть двухканальный комплект из двух планок для ощутимого прироста производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат, и он физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем данного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным для большинства домашних систем. Заявленная рабочая частота памяти – 3200 МГц, что выше базовой для DDR4 и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных между процессором и памятью. На практике это делает отклик системы более быстрым, ускоряет загрузку уровней в играх и работу с крупными файлами, но для раскрытия полного потенциала частоты потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти определяют задержки при доступе к данным и в связке с частотой формируют итоговую производительность. У данной модели тайминги составляют CL16, что является хорошим балансом для частоты 3200 МГц и обеспечивает низкую латентность. Для стабильной работы на заявленных параметрах модуль использует напряжение 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет автоматически установить оптимальные частоту, тайминги и напряжение простым выбором профиля в BIOS, избавляя от ручной сложной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они не взаимозаменяемы с DDR3 или DDR5. Также необходимо проверить, что чипсет вашей платы поддерживает частоту 3200 МГц, особенно на платформах начального уровня, где максимальная частота памяти может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston не оснащена массивными радиаторами охлаждения и имеет низкопрофильный дизайн. Это надежное и простое решение, которое обеспечивает достаточный теплоотвод для стабильной работы на номинальной частоте. Низкая высота планки является ключевым преимуществом, так как исключает возможные конфликты с установленными в системе крупными башенными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке компактных ПК или при апгрейде готовой системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Установка одной планки памяти означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает общую пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с двухканальным режимом. Для активации двухканального режима, который может дать значительный прирост производительности в играх и ряде приложений, необходима установка двух или четырех идентичных модулей в правильные слоты на материнской плате, указанные в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение заключается в том, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется материнская плата с поддержкой технологии XMP и её ручная активация в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. При планировании дальнейшего расширения объема крайне не рекомендуется смешивать этот модуль с планками других производителей или с отличающимися характеристиками, так как это может привести к нестабильности. Этот модуль оптимален для создания недорогой системы с перспективой добавления второй идентичной планки или для простого увеличения объема ОЗУ в существующем ПК с одноканальной конфигурацией.

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