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Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка

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Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
At Storyville
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716154
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574702824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
At Storyville
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, I Cover The Waterfront, Too Marvelous For Words, I Loves You, Porgy, Them There Eyes, Willow, Weep For Me, I Only Have Eyes For You, You Go To My Head, He's Funny That Way, Billie Blues, Miss Brown To You, Lover, Come Back To Me, Ain't Nobody's Business If I Do, You're Driving Me Crazy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, I Cover The Waterfront, Too Marvelous For Words, I Loves You, Porgy, Them There Eyes, Willow, Weep For Me, I Only Have Eyes For You, You Go To My Head, He's Funny That Way, Billie Blues, Miss Brown To You, Lover, Come Back To Me, Ain't Nobody's Business If I Do, You're Driving Me Crazy

Отзывы о товаре Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574702824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
At Storyville
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, I Cover The Waterfront, Too Marvelous For Words, I Loves You, Porgy, Them There Eyes, Willow, Weep For Me, I Only Have Eyes For You, You Go To My Head, He's Funny That Way, Billie Blues, Miss Brown To You, Lover, Come Back To Me, Ain't Nobody's Business If I Do, You're Driving Me Crazy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, I Cover The Waterfront, Too Marvelous For Words, I Loves You, Porgy, Them There Eyes, Willow, Weep For Me, I Only Have Eyes For You, You Go To My Head, He's Funny That Way, Billie Blues, Miss Brown To You, Lover, Come Back To Me, Ain't Nobody's Business If I Do, You're Driving Me Crazy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - At Storyville (0711574702824) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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