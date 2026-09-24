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The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка

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The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Extricate
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716119
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Extricate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
First Half - Subjective, As Usual. Sing! Harpy, I'm Frank, Bill Is Dead, Black Monk Theme Part 1, Popcorn Double Feature, Second Half - Objective, Unusual. Telephone Thing, Hilary, Chicago, Now!, The Littlest Rebel, And Therein...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: First Half - Subjective, As Usual. Sing! Harpy, I'm Frank, Bill Is Dead, Black Monk Theme Part 1, Popcorn Double Feature, Second Half - Objective, Unusual. Telephone Thing, Hilary, Chicago, Now!, The Littlest Rebel, And Therein.

Отзывы о товаре The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Extricate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
First Half - Subjective, As Usual. Sing! Harpy, I'm Frank, Bill Is Dead, Black Monk Theme Part 1, Popcorn Double Feature, Second Half - Objective, Unusual. Telephone Thing, Hilary, Chicago, Now!, The Littlest Rebel, And Therein...
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: First Half - Subjective, As Usual. Sing! Harpy, I'm Frank, Bill Is Dead, Black Monk Theme Part 1, Popcorn Double Feature, Second Half - Objective, Unusual. Telephone Thing, Hilary, Chicago, Now!, The Littlest Rebel, And Therein.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Extricate (0805520240024) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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