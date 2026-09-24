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Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка

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Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Punch The Clock
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Punch The Clock
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let Them All Talk, Everyday I Write The Book, Greatest Thing, Element Within Her, Love Went Mad, Shipbuilding, T.K.O. (Boxing Day), Charm School, Invisible Man, Mouth Almighty, King Of Thieves, Pills And Soap, World And His Wife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка

Punch the Clock - совместный альбом Элвиса Костелло и группы the Attractions.



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Punch The Clock
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let Them All Talk, Everyday I Write The Book, Greatest Thing, Element Within Her, Love Went Mad, Shipbuilding, T.K.O. (Boxing Day), Charm School, Invisible Man, Mouth Almighty, King Of Thieves, Pills And Soap, World And His Wife
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Punch the Clock - совместный альбом Элвиса Костелло и группы the Attractions.


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Costello - Punch The Clock (0602547331151) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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