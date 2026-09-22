The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка
The Rose WRLD (белый винил) Эта виниловая версия включает: (1 белый LP, 1 фотокарточку (1 из 4), текст/фотоальбом, винил) - с этим альбомом The Rose делают душевный шаг назад к сути своего раннего звучания - сырого, честного и глубоко эмоционального - и бесстрашно исследуют новые звуковые ландшафты. Такие песни, как Slowly и Tomorrow, раздвигают границы, вплетая свежие влияния, в том числе мелодии в стиле кантри, которые добавляют новый слой теплоты и ностальгии. Больше, чем просто музыка, этот альбом несет послание надежды - напоминание о том, что даже в неопределенные времена мы есть друг у друга. Это утешительное объятие для мира, призывающее нас не забывать о нашей общей человечности. Вместе у нас есть голос, и этот голос важен.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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