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The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка

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The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 1
The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 2
The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rose
Альбом (сингл)
Wrld
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716107
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Характеристики

Бренд
Transparent Arts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transparent Arts
Barcode
[5021732753861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rose
Альбом (сингл)
Wrld
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
?, Nebula, O, Tomorrow, Nevermind, Slowly, Ticket To The Sky
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка

The Rose WRLD (белый винил) Эта виниловая версия включает: (1 белый LP, 1 фотокарточку (1 из 4), текст/фотоальбом, винил) - с этим альбомом The Rose делают душевный шаг назад к сути своего раннего звучания - сырого, честного и глубоко эмоционального - и бесстрашно исследуют новые звуковые ландшафты. Такие песни, как Slowly и Tomorrow, раздвигают границы, вплетая свежие влияния, в том числе мелодии в стиле кантри, которые добавляют новый слой теплоты и ностальгии. Больше, чем просто музыка, этот альбом несет послание надежды - напоминание о том, что даже в неопределенные времена мы есть друг у друга. Это утешительное объятие для мира, призывающее нас не забывать о нашей общей человечности. Вместе у нас есть голос, и этот голос важен.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Rose - Wrld (coloured) (5021732753861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transparent Arts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transparent Arts
Barcode
[5021732753861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rose
Альбом (сингл)
Wrld
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
?, Nebula, O, Tomorrow, Nevermind, Slowly, Ticket To The Sky
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Rose WRLD (белый винил) Эта виниловая версия включает: (1 белый LP, 1 фотокарточку (1 из 4), текст/фотоальбом, винил) - с этим альбомом The Rose делают душевный шаг назад к сути своего раннего звучания - сырого, честного и глубоко эмоционального - и бесстрашно исследуют новые звуковые ландшафты. Такие песни, как Slowly и Tomorrow, раздвигают границы, вплетая свежие влияния, в том числе мелодии в стиле кантри, которые добавляют новый слой теплоты и ностальгии. Больше, чем просто музыка, этот альбом несет послание надежды - напоминание о том, что даже в неопределенные времена мы есть друг у друга. Это утешительное объятие для мира, призывающее нас не забывать о нашей общей человечности. Вместе у нас есть голос, и этот голос важен.


Теги товара: Цветной винил
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