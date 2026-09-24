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John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка

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John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 1
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 2
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 3
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 4
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 5
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 6
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 7
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 8
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 9
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 10
John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 2
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 3
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 4
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 5
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 6
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 7
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 8
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 9
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 10
  • John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563154908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Vortex, Obsidian, Fallen, Domain, Mystery, Abyss, Wraith, Purgatory, Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка

Джон Карпентер создал большую часть самых ярких саундтреков в жанре ужасов к 15 фильмам, которые он срежиссировал и написал музыку. Эти темы мгновенно пробуждают в памяти его поклонников образы зловещей тени, преследующей няню, безжалостной стены тумана, наводящей призраков, бойцов кунг-фу с кулаками-молниями или зеркала, закрывающего врата в ад. Совершенно новая музыка на альбоме Lost Themes предлагает поклонникам Карпентера визуализировать собственные кошмары.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563154908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Vortex, Obsidian, Fallen, Domain, Mystery, Abyss, Wraith, Purgatory, Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джон Карпентер создал большую часть самых ярких саундтреков в жанре ужасов к 15 фильмам, которые он срежиссировал и написал музыку. Эти темы мгновенно пробуждают в памяти его поклонников образы зловещей тени, преследующей няню, безжалостной стены тумана, наводящей призраков, бойцов кунг-фу с кулаками-молниями или зеркала, закрывающего врата в ад. Совершенно новая музыка на альбоме Lost Themes предлагает поклонникам Карпентера визуализировать собственные кошмары.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Carpenter - Lost Themes (coloured) (0843563154908) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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