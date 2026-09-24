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The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка

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The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 1
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 2
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 3
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 4
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 5
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 6
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 7
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 8
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 9
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 10
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 11
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 12
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 13
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 14
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 15
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 16
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 1
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 2
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 3
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 4
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 5
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 6
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 7
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 8
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 9
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 10
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 11
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 12
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 13
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 14
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 15
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 16
  • The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361326975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Трек-лист
The Massacre, Sick Bastard, Porno Slut, Now I'm Dead, Boys In Blue, Dog Soldier, Don't Pay The Poll Tax, Fuck Religion, About To Die, Blown Out Of The Sky, Police Shit, Stop The Slaughter, Barry Prossit (bonus), Don't Really Care (bonus), Power Struggle (bonus), Scaling The Derry Wall (bonus)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка

The Massacre — шестой студийный альбом шотландской хардкор-панк- группы The Exploited, выпущенный в 1990 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. The Massacre — самый успешный альбом группы на данный момент. The Exploited — шотландская панк-рок-группа из Эдинбурга образованная в 1978 году Стиви Россом и Терри Бьюкеном, которого вскоре заменил его брат Уотти Бьюкен. Хотя Exploited продолжают выступать вживую, они не выпустили никакого студийного материала с момента своего последнего студийного альбома Fuck the System в 2003 году. Их песни были перепеты Slayer и Ice-T.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361326975]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Exploited
Альбом (сингл)
The Massacre
Жанр
панк
Трек-лист
The Massacre, Sick Bastard, Porno Slut, Now I'm Dead, Boys In Blue, Dog Soldier, Don't Pay The Poll Tax, Fuck Religion, About To Die, Blown Out Of The Sky, Police Shit, Stop The Slaughter, Barry Prossit (bonus), Don't Really Care (bonus), Power Struggle (bonus), Scaling The Derry Wall (bonus)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Massacre — шестой студийный альбом шотландской хардкор-панк- группы The Exploited, выпущенный в 1990 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. The Massacre — самый успешный альбом группы на данный момент. The Exploited — шотландская панк-рок-группа из Эдинбурга образованная в 1978 году Стиви Россом и Терри Бьюкеном, которого вскоре заменил его брат Уотти Бьюкен. Хотя Exploited продолжают выступать вживую, они не выпустили никакого студийного материала с момента своего последнего студийного альбома Fuck the System в 2003 году. Их песни были перепеты Slayer и Ice-T.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Exploited - The Massacre (coloured) (0727361326975) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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