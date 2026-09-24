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Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка

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Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 1
Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 2
Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 3
Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 4
Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Rock & Roll
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 1
  • Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 2
  • Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 3
  • Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 4
  • Ruth Brown - Rock &amp; Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797154826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Rock & Roll
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucky Lips, As Long as I’m Moving, Wild Wild Young Men, Daddy Daddy, Mambo Baby, Teardrops from My Eyes, Hello Little Boy, Mama He Treats Your Daughter Mean, 5-10-15 Hours, It’s Low Baby, Sentimental Journey, Old Man River, So Long, Oh What a Dream
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rock & Roll (3)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucky Lips, As Long as I’m Moving, Wild Wild Young Men, Daddy Daddy, Mambo Baby, Teardrops from My Eyes, Hello Little Boy, Mama He Treats Your Daughter Mean, 5-10-15 Hours, It’s Low Baby, Sentimental Journey, Old Man River, So Long, Oh What a Dream



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797154826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Rock & Roll
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Lucky Lips, As Long as I’m Moving, Wild Wild Young Men, Daddy Daddy, Mambo Baby, Teardrops from My Eyes, Hello Little Boy, Mama He Treats Your Daughter Mean, 5-10-15 Hours, It’s Low Baby, Sentimental Journey, Old Man River, So Long, Oh What a Dream
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rock & Roll (3)
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lucky Lips, As Long as I’m Moving, Wild Wild Young Men, Daddy Daddy, Mambo Baby, Teardrops from My Eyes, Hello Little Boy, Mama He Treats Your Daughter Mean, 5-10-15 Hours, It’s Low Baby, Sentimental Journey, Old Man River, So Long, Oh What a Dream


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ruth Brown - Rock & Roll (Analogue) (0821797154826) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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