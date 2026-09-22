Память оперативная DDR4 Digma 16GB 2666MHz (DGMAD42666016D)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Digma 16GB 2666MHz (DGMAD42666016D)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 на 16 ГБ станет отличным выбором для бюджетного апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для базовой сборки ПК начального уровня. Он закрывает потребности в быстрой многозадачности - например, одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким медиа-контентом. Для современных игр он может оказаться на пределе по частоте, но в связке с процессорами начального и среднего уровня обеспечит достаточный объём для комфортного использования системы без серьёзных подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает принадлежность к самому распространённому на сегодня поколению для настольных ПК. Этот тип обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и доступностью. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для большинства задач объём в 16 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц относится к базовым значениям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных приложений и нетребовательных игр. Такой связки объёма и скорости хватит для плавного серфинга, работы с документами и даже некоторых творческих задач, но для профессионального монтажа видео или игр на высоких настройках потребуется комплект с более высокой частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CAS Latency (CL), обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на итоговую отзывчивость памяти. Данная планка, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, а работает на своей номинальной частоте 2666 МГц, что упрощает настройку и гарантирует стабильность даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, имеющих слоты DIMM под память DDR4, и процессорами Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Важно помнить, что для активации частоты 2666 МГц на процессорах Intel без буквы "K" или на базовых чипсетах AMD может потребоваться соответствующая поддержка со стороны материнской платы. Всегда сверяйте поколение памяти (DDR4) с маркировкой на плате, так как физически установить модуль в слот другого поколения (DDR3 или DDR5) невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом компактном формате без массивных радиаторов охлаждения. Это снижает её общую высоту и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В, так как тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Перед вами одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и ресурсоёмких приложениях рекомендуется приобретать память парами для активации двухканального режима. Если вы покупаете эту планку как первую, в дальнейшем для раскрытия двухканального режима потребуется установить во второй слот аналогичный по объёму и частоте модуль. Установка двух таких планок в правильные слоты (обычно помеченные одним цветом) даст ощутимый прирост скорости работы подсистемы памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и более низкую производительность по сравнению с комплектом из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DDR4 и поддерживает модули такого объёма. Эта память - разумный бюджетный выбор для апгрейда старого ПК или сборки неигровой системы, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Геймерам, собирающим новую систему, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 на 16 ГБ станет отличным выбором для бюджетного апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для базовой сборки ПК начального уровня. Он закрывает потребности в быстрой многозадачности - например, одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким медиа-контентом. Для современных игр он может оказаться на пределе по частоте, но в связке с процессорами начального и среднего уровня обеспечит достаточный объём для комфортного использования системы без серьёзных подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает принадлежность к самому распространённому на сегодня поколению для настольных ПК. Этот тип обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и доступностью. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для большинства задач объём в 16 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц относится к базовым значениям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных приложений и нетребовательных игр. Такой связки объёма и скорости хватит для плавного серфинга, работы с документами и даже некоторых творческих задач, но для профессионального монтажа видео или игр на высоких настройках потребуется комплект с более высокой частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление. Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CAS Latency (CL), обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на итоговую отзывчивость памяти. Данная планка, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, а работает на своей номинальной частоте 2666 МГц, что упрощает настройку и гарантирует стабильность даже на самых простых материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, имеющих слоты DIMM под память DDR4, и процессорами Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Важно помнить, что для активации частоты 2666 МГц на процессорах Intel без буквы "K" или на базовых чипсетах AMD может потребоваться соответствующая поддержка со стороны материнской платы. Всегда сверяйте поколение памяти (DDR4) с маркировкой на плате, так как физически установить модуль в слот другого поколения (DDR3 или DDR5) невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом компактном формате без массивных радиаторов охлаждения. Это снижает её общую высоту и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартной частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В, так как тепловыделение остаётся на невысоком уровне даже под продолжительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Перед вами одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и ресурсоёмких приложениях рекомендуется приобретать память парами для активации двухканального режима. Если вы покупаете эту планку как первую, в дальнейшем для раскрытия двухканального режима потребуется установить во второй слот аналогичный по объёму и частоте модуль. Установка двух таких планок в правильные слоты (обычно помеченные одним цветом) даст ощутимый прирост скорости работы подсистемы памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и более низкую производительность по сравнению с комплектом из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DDR4 и поддерживает модули такого объёма. Эта память - разумный бюджетный выбор для апгрейда старого ПК или сборки неигровой системы, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Геймерам, собирающим новую систему, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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