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SSD Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) купить в Москве
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Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E)

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Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 1
Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 2
Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 3
Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
6.3
  • Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 1
  • Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 2
  • Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 3
  • Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715900
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
6.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
58

Описание товара Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E)

WD SSD Blue SN5000 — это твердотельный накопитель от Western Digital, предназначенный для использования в ноутбуках и настольных компьютерах. Он относится к классу NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность. Этот накопитель идеально подходит для пользователей, которым необходима высокая производительность и надежность хранения данных. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи данных. С максимальной скоростью чтения до 5000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с, этот накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими объемами данных, такими как видео, фотографии и сложные проекты. Форм-фактор и совместимость WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает максимальную пропускную способность и совместимость с последними технологическими стандартами. Это позволяет пользователям легко устанавливать и использовать SSD в своих системах без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных настройках. Технология TLC и надежность WD SSD Blue SN5000 использует технологию TLC (Triple-Level Cell), что позволяет увеличить объем хранимых данных и обеспечить высокую надежность. Этот накопитель имеет показатель TBW (Total Bytes Written) в 300 ТБ, что означает, что он может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Кроме того, показатель DWPD (Drive Writes Per Day) составляет 0.3, что гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя даже при интенсивном использовании. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что особенно важно для пользователей ноутбуков. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи, что делает этот накопитель идеальным выбором для мобильных пользователей. Кроме того, энергоэффективность способствует снижению тепловыделения, что положительно сказывается на общей стабильности и долговечности системы. Простота установки и использования Установка WD SSD Blue SN5000 проста и не требует специальных навыков. Благодаря стандартному форм-фактору M.2 и совместимости с большинством современных систем, пользователи могут легко установить этот накопитель в свои устройства. Кроме того, Western Digital предоставляет все необходимое программное обеспечение и инструкции для быстрой и удобной настройки SSD, что делает процесс использования максимально комфортным.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 500GB SN5000 Blue (WDS500G4B0E)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
6.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
WD SSD Blue SN5000 — это твердотельный накопитель от Western Digital, предназначенный для использования в ноутбуках и настольных компьютерах. Он относится к классу NVMe SSD, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность. Этот накопитель идеально подходит для пользователей, которым необходима высокая производительность и надежность хранения данных. Высокая скорость передачи данных Одним из ключевых преимуществ WD SSD Blue SN5000 является его высокая скорость чтения и записи данных. С максимальной скоростью чтения до 5000 МБ/с и записи до 4000 МБ/с, этот накопитель обеспечивает быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов. Это особенно важно для пользователей, работающих с большими объемами данных, такими как видео, фотографии и сложные проекты. Форм-фактор и совместимость WD SSD Blue SN5000 имеет форм-фактор M.2 (22x80 мм), что делает его совместимым с большинством современных материнских плат и ноутбуков. Благодаря интерфейсу PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает максимальную пропускную способность и совместимость с последними технологическими стандартами. Это позволяет пользователям легко устанавливать и использовать SSD в своих системах без необходимости в дополнительных адаптерах или сложных настройках. Технология TLC и надежность WD SSD Blue SN5000 использует технологию TLC (Triple-Level Cell), что позволяет увеличить объем хранимых данных и обеспечить высокую надежность. Этот накопитель имеет показатель TBW (Total Bytes Written) в 300 ТБ, что означает, что он может выдержать запись большого объема данных в течение всего срока службы. Кроме того, показатель DWPD (Drive Writes Per Day) составляет 0.3, что гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя даже при интенсивном использовании. Энергоэффективность WD SSD Blue SN5000 отличается высокой энергоэффективностью, что особенно важно для пользователей ноутбуков. Низкое энергопотребление позволяет увеличить время работы от батареи, что делает этот накопитель идеальным выбором для мобильных пользователей. Кроме того, энергоэффективность способствует снижению тепловыделения, что положительно сказывается на общей стабильности и долговечности системы. Простота установки и использования Установка WD SSD Blue SN5000 проста и не требует специальных навыков. Благодаря стандартному форм-фактору M.2 и совместимости с большинством современных систем, пользователи могут легко установить этот накопитель в свои устройства. Кроме того, Western Digital предоставляет все необходимое программное обеспечение и инструкции для быстрой и удобной настройки SSD, что делает процесс использования максимально комфортным.
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