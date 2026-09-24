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Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка

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Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 4
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 5
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 6
Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Relations
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 4
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 5
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 6
  • Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475452836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Relations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Confronting Silence, The Axiom Of Equality, Weaving Loom, Koyasan, Beginners Guide To Simplicity, Nemesis, Nonduality, Ephemeral, Pentagonal Garden, Arc For Drums, Ishi, KMJ
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка

На альбоме Relations норвежский барабанщик и композитор Томас Стрёнен представляет убедительное сольное выступление, исследующее пересечение ритма, резонанса и тишины. Используя минималистичную акустическую установку — в основном барабаны и настроенную перкуссию — Стрёнен создаёт атмосферный звуковой ландшафт, богатый деталями и нюансами. Медитативный темп и сложные фактуры альбома отражают эстетику пространства ECM, одновременно подчёркивая изобретательное использование Стрёненом тембра и пространства. Записанный в студии Rainbow в Осло, этот сольный альбом ещё раз подтверждает его уникальный голос в современной импровизационной музыке.

Отзывы о товаре Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475452836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Stronen
Альбом (сингл)
Relations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Confronting Silence, The Axiom Of Equality, Weaving Loom, Koyasan, Beginners Guide To Simplicity, Nemesis, Nonduality, Ephemeral, Pentagonal Garden, Arc For Drums, Ishi, KMJ
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
На альбоме Relations норвежский барабанщик и композитор Томас Стрёнен представляет убедительное сольное выступление, исследующее пересечение ритма, резонанса и тишины. Используя минималистичную акустическую установку — в основном барабаны и настроенную перкуссию — Стрёнен создаёт атмосферный звуковой ландшафт, богатый деталями и нюансами. Медитативный темп и сложные фактуры альбома отражают эстетику пространства ECM, одновременно подчёркивая изобретательное использование Стрёненом тембра и пространства. Записанный в студии Rainbow в Осло, этот сольный альбом ещё раз подтверждает его уникальный голос в современной импровизационной музыке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thomas Stronen - Relations (0602475452836) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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