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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка

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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 1
Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715721
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475453017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface

Отзывы о товаре Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475453017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julia Hulsmann
Альбом (сингл)
Under The Surface
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: They Stumble, They Walk, 2May Song, Second Thoughts, Bubbles, Nevergreen, The Earth Below, Anti Fragile, Trick, Milkweed Monarch, Under The Surface
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julia Hulsmann - Under The Surface (0602475453017) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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