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Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка

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Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 1
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 2
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 3
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 4
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 5
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 6
Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Seeing
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 1
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 2
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 3
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 4
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 5
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 6
  • Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465204629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Seeing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jesus, Ggj?r Meg Stille, The Old Church, Seeing, Christ lag in Todesbanden, Auf meinen lieben Gott, Extended Circle, Piano Interlude - Meditation, Beneath Your Wisdom, Nearer My God, To Thee, Seattle Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка

С альбомом "Seeing" Торд Густавсен открывает новую, сложную главу в своей серии знаменитых записей трио, которую он начал в 2003 году с классического альбома "Changing Places". Новая запись с ее компактными, концентрированными песенными формами "отражает мое личное развитие, я становлюсь старше и все больше концентрируюсь на главном в жизни и в музыке", - говорит норвежский пианист. Исполнив пять оригинальных композиций, два хорала Иоганна Себастьяна Баха, традиционный норвежский гимн и английский гимн XIX века "Nearer My God, To Thee", Торд вместе со своими давними спутниками Ярле Веспестадом на ударных и Стейнаром Ракнесом на контрабасе погружается в свою неповторимую смесь джаза, блюза, госпела, скандинавского фолка и церковной музыки. В то время как взаимодействие группы "ценит мелодии", по словам Торда, черпает силу в сдержанности и терпеливо направляет музыку к ее кульминациям терпеливо доводя музыку до кульминации, Густавсен характеризует мастерский ансамбль своим тонким прикосновением и особым тонким свечением госпела.

Отзывы о товаре Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465204629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
Seeing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Jesus, Ggj?r Meg Stille, The Old Church, Seeing, Christ lag in Todesbanden, Auf meinen lieben Gott, Extended Circle, Piano Interlude - Meditation, Beneath Your Wisdom, Nearer My God, To Thee, Seattle Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
С альбомом "Seeing" Торд Густавсен открывает новую, сложную главу в своей серии знаменитых записей трио, которую он начал в 2003 году с классического альбома "Changing Places". Новая запись с ее компактными, концентрированными песенными формами "отражает мое личное развитие, я становлюсь старше и все больше концентрируюсь на главном в жизни и в музыке", - говорит норвежский пианист. Исполнив пять оригинальных композиций, два хорала Иоганна Себастьяна Баха, традиционный норвежский гимн и английский гимн XIX века "Nearer My God, To Thee", Торд вместе со своими давними спутниками Ярле Веспестадом на ударных и Стейнаром Ракнесом на контрабасе погружается в свою неповторимую смесь джаза, блюза, госпела, скандинавского фолка и церковной музыки. В то время как взаимодействие группы "ценит мелодии", по словам Торда, черпает силу в сдержанности и терпеливо направляет музыку к ее кульминациям терпеливо доводя музыку до кульминации, Густавсен характеризует мастерский ансамбль своим тонким прикосновением и особым тонким свечением госпела.
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Доставка
Отзывы


Tord Gustavsen - Seeing (0602465204629) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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