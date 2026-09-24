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Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка

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Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 1
Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 2
Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 3
Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 4
Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
Ashes To Gold
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 1
  • Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 2
  • Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 3
  • Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 4
  • Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465210545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
Ashes To Gold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Part I, Part II, Part III, Part IV, Part V, Adagio Assai, The Seventh
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка

В блестящей форме трубач из Тель-Авива откликается на бурный дух смутного времени, ведя свой преданный оркестр через пятичастную сюиту, охватывающую весь спектр эмоций – от надежды до отчаяния, возмущения и глубокой меланхолии. Мелодичная прямота заключительной «Седьмой», написанной дочерью Авишая Коэна, подростком Амалией, создает утешительный контраст с напряжённостью сюиты. В промежутке Коэн переключает внимание на пронзительное «Адажио ассай» из фортепианного концерта соль мажор Равеля, которое уже давно стало изюминкой концертов квартета. Альбом «Ashes to Gold» был записан в ноябре 2023 года в студии La Buissonne на юге Франции.

Отзывы о товаре Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465210545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
Ashes To Gold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Part I, Part II, Part III, Part IV, Part V, Adagio Assai, The Seventh
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В блестящей форме трубач из Тель-Авива откликается на бурный дух смутного времени, ведя свой преданный оркестр через пятичастную сюиту, охватывающую весь спектр эмоций – от надежды до отчаяния, возмущения и глубокой меланхолии. Мелодичная прямота заключительной «Седьмой», написанной дочерью Авишая Коэна, подростком Амалией, создает утешительный контраст с напряжённостью сюиты. В промежутке Коэн переключает внимание на пронзительное «Адажио ассай» из фортепианного концерта соль мажор Равеля, которое уже давно стало изюминкой концертов квартета. Альбом «Ashes to Gold» был записан в ноябре 2023 года в студии La Buissonne на юге Франции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avishai Cohen - Ashes To Gold (0602465210545) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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