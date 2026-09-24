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Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка

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Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 1
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 2
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 3
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 4
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 5
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 6
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 7
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 8
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 9
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 10
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
These People
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 5
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 6
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 7
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 8
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 9
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 10
  • Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297314700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
These People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Out Of My Body, This Is How It Feels, They Don't Own Me, Hold On, These People, Everybody Needs Somebody To Hurt, Picture Of You, Black Lines, Ain't The Future So Bright, Songs Of Experience
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out Of My Body, This Is How It Feels, They Don't Own Me, Hold On, These People, Everybody Needs Somebody To Hurt, Picture Of You, Black Lines, Ain't The Future So Bright, Songs Of Experience

Отзывы о товаре Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297314700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
These People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Out Of My Body, This Is How It Feels, They Don't Own Me, Hold On, These People, Everybody Needs Somebody To Hurt, Picture Of You, Black Lines, Ain't The Future So Bright, Songs Of Experience
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out Of My Body, This Is How It Feels, They Don't Own Me, Hold On, These People, Everybody Needs Somebody To Hurt, Picture Of You, Black Lines, Ain't The Future So Bright, Songs Of Experience
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Ashcroft - These People (coloured) (0711297314700) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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