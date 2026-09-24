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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка

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Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 2
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 3
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 5
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 6
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 7
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 8
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 9
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 10
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 11
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 12
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 5
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 6
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 7
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 8
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 9
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 10
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 11
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 12
  • Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715656
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602557675535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Трек-лист
Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See

Отзывы о товаре Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602557675535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Witness
Жанр
House
Трек-лист
Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Witness, Hey Hey Hey, Roulette, Swish Swish, Dej? Vu, Power, Mind Maze, Miss You More, Chained To The Rhythm, Tsunami, Bon App?tit, Bigger Than Me, Save As Draft, Pendulum, Into Me You See
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katy Perry - Witness (0602557675535) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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