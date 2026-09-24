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Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка

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Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 1
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 2
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 3
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 4
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 5
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 6
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 7
Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Sunrise On Slaughter Beach
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 1
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 2
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 3
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 4
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 5
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 6
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 7
  • Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715557
Доставка в Москве
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Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0857018008654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Sunrise On Slaughter Beach
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Red Alert (Boss Metal Zone), Slaughter Beach, Mountain Of Bone, Nosferatu Madre, Mercy Brown, We Strive For Excellence, Skeletons On Mars, Three Golden Horns, Jackhammer Our Names
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка

Блюз-рокеры Clutch выпускают свой 13-й студийный альбом «Sunrise On Slaughter Beach». Ведь школьные друзья вместе пишут музыку уже более 30 лет. Новый альбом довольно короткий: девять песен общей продолжительностью около получаса. У Clutch было четыре года после выхода «Book Of Bad Decisions», чтобы написать достаточно нового материала. По словам вокалиста Нила Фэллона, это было осознанное решение: «Это короткий альбом. Мы записали больше песен, но хотели сделать альбом, который бы был точным, чтобы каждая песня имела свой неповторимый колорит». Небольшие изменения действительно можно найти в «Sunrise On Slaughter Beach». Например, впервые на альбоме Clutch можно услышать вибрафон, терменвокс и женский бэк-вокал. По словам Фэллона, косвенные последствия пандемии: «Запись этого альбома была для нас немного странной, потому что мы обычно пробуем и развиваем новые песни вживую. В этот раз по понятным причинам это было невозможно. Это позволило нам быть более гибкими в студии, и мы попробовали то, что, возможно, не стали бы пробовать в обычных условиях». В целом, девять новых песен звучат как стопроцентный Clutch. После столь долгого перерыва группа нашла свой собственный сплав блюза, пустыни и стоунер-рока. Всегда сухой, грувовый и полный души. «Sunrise On Slaughter Beach» вышел на собственном лейбле группы Weathermaker Music, а его звучание было доработано номинированным на премию «Грэмми» продюсером Томом Далджети, который также работал с Ghost и Royal Blood.

Отзывы о товаре Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0857018008654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Sunrise On Slaughter Beach
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Red Alert (Boss Metal Zone), Slaughter Beach, Mountain Of Bone, Nosferatu Madre, Mercy Brown, We Strive For Excellence, Skeletons On Mars, Three Golden Horns, Jackhammer Our Names
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Блюз-рокеры Clutch выпускают свой 13-й студийный альбом «Sunrise On Slaughter Beach». Ведь школьные друзья вместе пишут музыку уже более 30 лет. Новый альбом довольно короткий: девять песен общей продолжительностью около получаса. У Clutch было четыре года после выхода «Book Of Bad Decisions», чтобы написать достаточно нового материала. По словам вокалиста Нила Фэллона, это было осознанное решение: «Это короткий альбом. Мы записали больше песен, но хотели сделать альбом, который бы был точным, чтобы каждая песня имела свой неповторимый колорит». Небольшие изменения действительно можно найти в «Sunrise On Slaughter Beach». Например, впервые на альбоме Clutch можно услышать вибрафон, терменвокс и женский бэк-вокал. По словам Фэллона, косвенные последствия пандемии: «Запись этого альбома была для нас немного странной, потому что мы обычно пробуем и развиваем новые песни вживую. В этот раз по понятным причинам это было невозможно. Это позволило нам быть более гибкими в студии, и мы попробовали то, что, возможно, не стали бы пробовать в обычных условиях». В целом, девять новых песен звучат как стопроцентный Clutch. После столь долгого перерыва группа нашла свой собственный сплав блюза, пустыни и стоунер-рока. Всегда сухой, грувовый и полный души. «Sunrise On Slaughter Beach» вышел на собственном лейбле группы Weathermaker Music, а его звучание было доработано номинированным на премию «Грэмми» продюсером Томом Далджети, который также работал с Ghost и Royal Blood.
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Отзывы


Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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