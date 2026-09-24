Описание товара Clutch - Sunrise On Slaughter Beach (0857018008654) виниловая пластинка

Блюз-рокеры Clutch выпускают свой 13-й студийный альбом «Sunrise On Slaughter Beach». Ведь школьные друзья вместе пишут музыку уже более 30 лет. Новый альбом довольно короткий: девять песен общей продолжительностью около получаса. У Clutch было четыре года после выхода «Book Of Bad Decisions», чтобы написать достаточно нового материала. По словам вокалиста Нила Фэллона, это было осознанное решение: «Это короткий альбом. Мы записали больше песен, но хотели сделать альбом, который бы был точным, чтобы каждая песня имела свой неповторимый колорит». Небольшие изменения действительно можно найти в «Sunrise On Slaughter Beach». Например, впервые на альбоме Clutch можно услышать вибрафон, терменвокс и женский бэк-вокал. По словам Фэллона, косвенные последствия пандемии: «Запись этого альбома была для нас немного странной, потому что мы обычно пробуем и развиваем новые песни вживую. В этот раз по понятным причинам это было невозможно. Это позволило нам быть более гибкими в студии, и мы попробовали то, что, возможно, не стали бы пробовать в обычных условиях». В целом, девять новых песен звучат как стопроцентный Clutch. После столь долгого перерыва группа нашла свой собственный сплав блюза, пустыни и стоунер-рока. Всегда сухой, грувовый и полный души. «Sunrise On Slaughter Beach» вышел на собственном лейбле группы Weathermaker Music, а его звучание было доработано номинированным на премию «Грэмми» продюсером Томом Далджети, который также работал с Ghost и Royal Blood.