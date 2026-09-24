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Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка

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Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка - фото 1
Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка - фото 1
  • Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172113835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ron, Nan Ding, Carol, Kent, Charlotte, Darlene, Warren, Pat, Rhoda
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка

Ремастирован Бобом Уэстоном в Чикагской студии мастеринга с оригинальных аналоговых мастер-лент. Группа Slint была образована в 1986 году в качестве отдушины и времяпрепровождения для четырех друзей из Луисвилля, штат Кентукки. Их музыка была странной, полностью оригинальной, редкой и плотной. Что сразу же выделило их из толпы, так это их разреженность и точность. Slint были редкой группой, готовой играть всего одну-две ноты за раз, а иногда и вовсе ничего. Пластинка 1989 года "Tweez" намекает на их гениальность" - Стив Альбини (Melody Maker, 1991). Из оригинальной биографии: В маленьком паршивом лачужном городке у реки почти всегда грязно. Все детские игрушки старые и ржавые, даже пластмассовые. Джимми и Мэл сделали свои собственные игрушки из живого цыпленка, которого они украли. Вокруг лапок птицы был завязан узел из шнурка. Мальчики раскрасили свою игрушку в желтый и серебряный цвета и размахивали ею, как лассо, выкрикивая тарабарщину и постоянно смеясь. Мэл так разволновался, что намочил штаны. Тогда Джимми ударил его прямо в глаз. Примерно в пяти или восьми милях к юго-востоку от лачуги все ребята из Slint страдали от головной боли, кроме барабанщика, у которого она появлялась только тогда, когда у остальных ее не было. Slint - это группа из Луисвилля, штат Кентукки. Tweez был их первой записью.

Отзывы о товаре Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172113835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slint
Альбом (сингл)
Tweez
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ron, Nan Ding, Carol, Kent, Charlotte, Darlene, Warren, Pat, Rhoda
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастирован Бобом Уэстоном в Чикагской студии мастеринга с оригинальных аналоговых мастер-лент. Группа Slint была образована в 1986 году в качестве отдушины и времяпрепровождения для четырех друзей из Луисвилля, штат Кентукки. Их музыка была странной, полностью оригинальной, редкой и плотной. Что сразу же выделило их из толпы, так это их разреженность и точность. Slint были редкой группой, готовой играть всего одну-две ноты за раз, а иногда и вовсе ничего. Пластинка 1989 года "Tweez" намекает на их гениальность" - Стив Альбини (Melody Maker, 1991). Из оригинальной биографии: В маленьком паршивом лачужном городке у реки почти всегда грязно. Все детские игрушки старые и ржавые, даже пластмассовые. Джимми и Мэл сделали свои собственные игрушки из живого цыпленка, которого они украли. Вокруг лапок птицы был завязан узел из шнурка. Мальчики раскрасили свою игрушку в желтый и серебряный цвета и размахивали ею, как лассо, выкрикивая тарабарщину и постоянно смеясь. Мэл так разволновался, что намочил штаны. Тогда Джимми ударил его прямо в глаз. Примерно в пяти или восьми милях к юго-востоку от лачуги все ребята из Slint страдали от головной боли, кроме барабанщика, у которого она появлялась только тогда, когда у остальных ее не было. Slint - это группа из Луисвилля, штат Кентукки. Tweez был их первой записью.
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Отзывы


Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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