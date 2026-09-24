Beach House - Bloom (0098787096514) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 715495
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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787096514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Myth, Wild, Lazuli, Other People, The Hours, Troublemaker, New Year, Wishes, On The Sea, Irene, Wherever You Go
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beach House - Bloom (0098787096514) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) - это истинное наслаждение для всех ценителей качественной музыки. Альбом "Bloom" от группы Beach House проникает в самые глубины эмоций и переносит слушателей в мир меланхолической красоты и загадочного обаяния. Великолепные мелодии и воздушный вокал создают неповторимую атмосферу, погружая вас в мир музыкальных открытий и эмоций. Виниловая пластинка Beach House / Bloom (2LP) является идеальным способом погрузиться в магию аналогового звука и ощутить музыку во всей ее красе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) и погрузиться в уникальные звуковые пейзажи этого волнующего альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787096514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Myth, Wild, Lazuli, Other People, The Hours, Troublemaker, New Year, Wishes, On The Sea, Irene, Wherever You Go
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) - это истинное наслаждение для всех ценителей качественной музыки. Альбом "Bloom" от группы Beach House проникает в самые глубины эмоций и переносит слушателей в мир меланхолической красоты и загадочного обаяния. Великолепные мелодии и воздушный вокал создают неповторимую атмосферу, погружая вас в мир музыкальных открытий и эмоций. Виниловая пластинка Beach House / Bloom (2LP) является идеальным способом погрузиться в магию аналогового звука и ощутить музыку во всей ее красе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) и погрузиться в уникальные звуковые пейзажи этого волнующего альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beach House - Bloom (0098787096514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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