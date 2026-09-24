Mogwai - The Bad Fire (coloured) (5051083209250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Bad Fire
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 715461
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Характеристики
Бренд
Rock Action Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
[5051083209250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Bad Fire
Жанр
Post Rock
Трек-лист
God Gets You Back, Hi Chaos, What Kind Of Mix Is This?, Fanzine Made Of Flesh, Pale Vegan Hip Pain, If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others, 18 Volcanoes, Hammer Room, Lion Rumpus, Fact Boy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mogwai - The Bad Fire (coloured) (5051083209250) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: God Gets You Back, Hi Chaos, What Kind Of Mix Is This?, Fanzine Made Of Flesh, Pale Vegan Hip Pain, If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others, 18 Volcanoes, Hammer Room, Lion Rumpus, Fact Boy
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Rock Action Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
[5051083209250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
The Bad Fire
Жанр
Post Rock
Трек-лист
God Gets You Back, Hi Chaos, What Kind Of Mix Is This?, Fanzine Made Of Flesh, Pale Vegan Hip Pain, If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others, 18 Volcanoes, Hammer Room, Lion Rumpus, Fact Boy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: God Gets You Back, Hi Chaos, What Kind Of Mix Is This?, Fanzine Made Of Flesh, Pale Vegan Hip Pain, If You Find This World Bad, You Should See Some Of The Others, 18 Volcanoes, Hammer Room, Lion Rumpus, Fact Boy
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mogwai - The Bad Fire (coloured) (5051083209250) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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