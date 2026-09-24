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Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка

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Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 1
Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 2
Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 3
Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 4
Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 5
Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Oweynagat
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 1
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 2
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 3
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 4
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 5
  • Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388720817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Oweynagat
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Oweynagat, Oweynagat - InCave of the Cat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oweynagat, Oweynagat - InCave of the Cat

Отзывы о товаре Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388720817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Oweynagat
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Oweynagat, Oweynagat - InCave of the Cat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oweynagat, Oweynagat - InCave of the Cat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dool - Oweynagat (V12) (0884388720817) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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