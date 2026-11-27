BTS - Wake Up (coloured) (4524135188595) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Wake Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб.
В наличии
Код товара: 715407
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Характеристики
Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon
Barcode
[4524135188595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Wake Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Stars, Jump -Japanese Ver.-, Danger -Japanese Ver.-, Boy In Luv -Japanese Ver.-, (Extended)-, ????, ????Pt.2???????, No More Dream -Japanese Ver.-, C10 ????? -Japanese Ver.-, D11 N.O -Japanese Ver.-, D12 Wake Up, D13 Outro.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара BTS - Wake Up (coloured) (4524135188595) виниловая пластинка
BTS вышли за рамки K-POP, став одной из самых популярных музыкальных групп в мире. В качестве рождественского подарка к 10-летию их японского дебюта аналоговая версия их японского дебютного альбома 2014 года Wake Up выпущена в виде двух виниловых пластинок на прозрачном виниле. Помимо синглов «No More Dream-Japanese Ver.-» и «Boy In Love-Japanese Ver.-», этот альбом содержит множество песен, которые можно услышать только на этом альбоме, например, «Danger-Japanese Ver.-», оригинальные японские песни и различные версии японских песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon
Barcode
[4524135188595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Wake Up
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Stars, Jump -Japanese Ver.-, Danger -Japanese Ver.-, Boy In Luv -Japanese Ver.-, (Extended)-, ????, ????Pt.2???????, No More Dream -Japanese Ver.-, C10 ????? -Japanese Ver.-, D11 N.O -Japanese Ver.-, D12 Wake Up, D13 Outro.
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
BTS вышли за рамки K-POP, став одной из самых популярных музыкальных групп в мире. В качестве рождественского подарка к 10-летию их японского дебюта аналоговая версия их японского дебютного альбома 2014 года Wake Up выпущена в виде двух виниловых пластинок на прозрачном виниле. Помимо синглов «No More Dream-Japanese Ver.-» и «Boy In Love-Japanese Ver.-», этот альбом содержит множество песен, которые можно услышать только на этом альбоме, например, «Danger-Japanese Ver.-», оригинальные японские песни и различные версии японских песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
BTS - Wake Up (coloured) (4524135188595) виниловая пластинка - по цене 9600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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