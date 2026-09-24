Westbound Train - Dedication (coloured) (0711574936014) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 715396
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574936014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Регги
Трек-лист
Mercy, Wash Over Me, Rollout, The Landlord, Greed (Act 1), Gunfight, Stranded, Greed (Act 2), Room To Breathe, Hang My Head, Thad Don't Take No Mess, Gutter, We All Need Rescue
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Westbound Train - Dedication (coloured) (0711574936014) виниловая пластинка
В ноябре 2022 года Westbound Train удивили фанатов выпуском Dediction, их первого альбома после «Come And Get It» 2009 года. Возможно, между альбомами у них прошло 13 лет, но на этих двенадцати треках группа звучит лучше, чем когда-либо, а их характерное душевное звучание ска каким-то образом умудряется быть одновременно своевременным и вневременным. В то время как Dediction полон недавно написанных песен, столь же сильных, как и все в каталоге группы, давние поклонники узнают "Room To Breathe", обновленную версию песни с их дебюта 2005 года. Первоначально доступная только в цифровом формате, теперь музыка выходит на виниле с обновленным оформлением и лирической вставкой, как раз к их долгожданному возвращению на сцену.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574936014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Dedication
Жанр
Регги
Трек-лист
Mercy, Wash Over Me, Rollout, The Landlord, Greed (Act 1), Gunfight, Stranded, Greed (Act 2), Room To Breathe, Hang My Head, Thad Don't Take No Mess, Gutter, We All Need Rescue
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В ноябре 2022 года Westbound Train удивили фанатов выпуском Dediction, их первого альбома после «Come And Get It» 2009 года. Возможно, между альбомами у них прошло 13 лет, но на этих двенадцати треках группа звучит лучше, чем когда-либо, а их характерное душевное звучание ска каким-то образом умудряется быть одновременно своевременным и вневременным. В то время как Dediction полон недавно написанных песен, столь же сильных, как и все в каталоге группы, давние поклонники узнают "Room To Breathe", обновленную версию песни с их дебюта 2005 года. Первоначально доступная только в цифровом формате, теперь музыка выходит на виниле с обновленным оформлением и лирической вставкой, как раз к их долгожданному возвращению на сцену.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Westbound Train - Dedication (coloured) (0711574936014) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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