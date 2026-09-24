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Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка

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Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 1
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 2
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 3
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 4
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 5
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 6
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 7
Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pleasure
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 1
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 2
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 3
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 4
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 5
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 6
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 7
  • Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574937615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pleasure
Жанр
Soul
Трек-лист
Pleasure, Laid It, Pride And Vanity, Walt's First Trip, Varee Is Love, Walked Away From You, Paint Me, Funky Worm, Our Love Has Died
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка

Pleasure — альбом 1972 года группы Ohio Players, пионеров детройтского фанка. Вернувшись в студию сразу после успеха дебютного альбома Pain, группа записала этот альбом, который стал самым влиятельным в их карьере. Этот альбом принёс оглушительный успех в чартах благодаря песне «Funky Worm», которая впоследствии стала одной из самых часто сэмплируемых песен в истории хип-хопа. Эти легендарные записи, созданные на основе оригинальных мастер-лент Westbound Records в легендарной студии 54 Sound в Детройте, были ремастерированы удостоенным наград звукорежиссером Дэйвом Гарднером. Реставрацию и перенос плёнки выполнила специалист по архивам Кэтрин Вериколли, а дополнительную помощь оказал штатный звукорежиссёр студии 54 Sound Ник Кинг. Виниловый релиз упакован в разворотный конверт с развёрнутым постером с культовой фотографией на обложке.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574937615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pleasure
Жанр
Soul
Трек-лист
Pleasure, Laid It, Pride And Vanity, Walt's First Trip, Varee Is Love, Walked Away From You, Paint Me, Funky Worm, Our Love Has Died
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Pleasure — альбом 1972 года группы Ohio Players, пионеров детройтского фанка. Вернувшись в студию сразу после успеха дебютного альбома Pain, группа записала этот альбом, который стал самым влиятельным в их карьере. Этот альбом принёс оглушительный успех в чартах благодаря песне «Funky Worm», которая впоследствии стала одной из самых часто сэмплируемых песен в истории хип-хопа. Эти легендарные записи, созданные на основе оригинальных мастер-лент Westbound Records в легендарной студии 54 Sound в Детройте, были ремастерированы удостоенным наград звукорежиссером Дэйвом Гарднером. Реставрацию и перенос плёнки выполнила специалист по архивам Кэтрин Вериколли, а дополнительную помощь оказал штатный звукорежиссёр студии 54 Sound Ник Кинг. Виниловый релиз упакован в разворотный конверт с развёрнутым постером с культовой фотографией на обложке.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ohio Players - Pleasure (Analogue) (0711574937615) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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