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Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка

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Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка - фото 1
Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
Sun Transmission
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка - фото 1
  • Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0845121050066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
Sun Transmission
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Womack, 88, Rosary, I Almost Lost This, Diamond Eyes, Lethologica, Wild, Interlude, Interstellar Me, CCBW, 1 4 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Womack, 88, Rosary, I Almost Lost This, Diamond Eyes, Lethologica, Wild, Interlude, Interstellar Me, CCBW, 1 4 2

Отзывы о товаре Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0845121050066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
Sun Transmission
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Intro, Womack, 88, Rosary, I Almost Lost This, Diamond Eyes, Lethologica, Wild, Interlude, Interstellar Me, CCBW, 1 4 2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Womack, 88, Rosary, I Almost Lost This, Diamond Eyes, Lethologica, Wild, Interlude, Interstellar Me, CCBW, 1 4 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inner Wave - Sun Transmission (0845121050066) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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