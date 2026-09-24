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Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка

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Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка - фото 1
Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
III
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка - фото 1
  • Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715378
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574950119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
III
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Change Your Mind, American Spirits, Happy 21, Feel Better, King's Cup, R.DKRD, Solar, Pseudo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Your Mind, American Spirits, Happy 21, Feel Better, King's Cup, R.DKRD, Solar, Pseudo

Отзывы о товаре Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574950119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inner Wave
Альбом (сингл)
III
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Change Your Mind, American Spirits, Happy 21, Feel Better, King's Cup, R.DKRD, Solar, Pseudo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Your Mind, American Spirits, Happy 21, Feel Better, King's Cup, R.DKRD, Solar, Pseudo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inner Wave - III (0711574950119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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