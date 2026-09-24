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Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка

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Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 1
Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 2
Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Archangel
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 1
  • Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 2
  • Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715356
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361362713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Archangel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Sold Our Souls To Metal, Archangel, Sodomites, Ishtar Rising, Live Life Hard!, Shamash, Bethlehem's Blood, Titans, Deceiver, Mother Of Dragons, You Suffer, Acosador Nocturno, Soulfly X
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка

«Archangel» — десятый студийный альбом американской группы Soulfly в жанрах thrash metal, groove metal и death metal. Выпущен 14 августа 2015 года лейблом Nuclear Blast. В записи альбома приняли участие приглашённые музыканты. В песне «Sodomites» вокал исполнил Тод Джонс из группы Nails, в «Live Life Hard!» — Мэт Янг, в «Mother Of Dragons» — Ричи Кавалера, Игор Кавалера мл. и иранская вокалистка и гитаристка Анахид из группы Master Of Persia.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361362713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
Archangel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Sold Our Souls To Metal, Archangel, Sodomites, Ishtar Rising, Live Life Hard!, Shamash, Bethlehem's Blood, Titans, Deceiver, Mother Of Dragons, You Suffer, Acosador Nocturno, Soulfly X
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Archangel» — десятый студийный альбом американской группы Soulfly в жанрах thrash metal, groove metal и death metal. Выпущен 14 августа 2015 года лейблом Nuclear Blast. В записи альбома приняли участие приглашённые музыканты. В песне «Sodomites» вокал исполнил Тод Джонс из группы Nails, в «Live Life Hard!» — Мэт Янг, в «Mother Of Dragons» — Ричи Кавалера, Игор Кавалера мл. и иранская вокалистка и гитаристка Анахид из группы Master Of Persia.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Soulfly - Archangel (coloured) (0727361362713) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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