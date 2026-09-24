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Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка

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Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка - фото 1
Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка - фото 1
  • Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0691835759425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry

Отзывы о товаре Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0691835759425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metric - Formentera II (0691835759425) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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