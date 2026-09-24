Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 715325
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Характеристики
Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236636737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
My Beautiful Blue Sky, Heaven, Tongues, J Breas, Myopia, House Of Blue Leaves, Bad Days, Piano & String, Sound, Dog, 80, Lean On Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка
Альбом « Ambient » первоначально выпущенный в 1993 году, содержит преимущественно инструментальные композиции, от мрачных и угрюмых « Bad Days » и « Lean on Me » до более воодушевляющих « Heaven » и « Dog ». Продюсером альбома выступил Моби. Он стал его первым опытом в эмбиент-музыке, которая с тех пор стала одним из его фирменных знаков. Это лимитированное издание на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236636737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Ambient
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
My Beautiful Blue Sky, Heaven, Tongues, J Breas, Myopia, House Of Blue Leaves, Bad Days, Piano & String, Sound, Dog, 80, Lean On Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Альбом « Ambient » первоначально выпущенный в 1993 году, содержит преимущественно инструментальные композиции, от мрачных и угрюмых « Bad Days » и « Lean on Me » до более воодушевляющих « Heaven » и « Dog ». Продюсером альбома выступил Моби. Он стал его первым опытом в эмбиент-музыке, которая с тех пор стала одним из его фирменных знаков. Это лимитированное издание на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Moby - Ambient (coloured) (5060236636737) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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