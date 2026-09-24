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Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка

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Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opa
Альбом (сингл)
Goldenwings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка - фото 1
  • Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка - фото 2
  • Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072593091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opa
Альбом (сингл)
Goldenwings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Wings, Paper Butterflies (Muy Lejo Te Vas), Totem, African Bird, Corre Ni?a, Pieces: Tombo / La Escuela / Tombo / The Last Goodbye, Groove
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка

Культовая латин-джазовая группа Opa отмечает 30-летие своего альбома "Goldenwings" переизданием на виниле. Это музыкальное путешествие, наполненное яркими ритмами, мелодичными импровизациями и атмосферой южноамериканского джаза. Поклонники этого стиля и ценители виниловых коллекций смогут купить виниловую пластинку "Opa / Goldenwings (30th Anniversary) (1LP)".

Отзывы о товаре Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072593091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Opa
Альбом (сингл)
Goldenwings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Golden Wings, Paper Butterflies (Muy Lejo Te Vas), Totem, African Bird, Corre Ni?a, Pieces: Tombo / La Escuela / Tombo / The Last Goodbye, Groove
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary Top Shelf Series
Страна производитель
США
Описание
Культовая латин-джазовая группа Opa отмечает 30-летие своего альбома "Goldenwings" переизданием на виниле. Это музыкальное путешествие, наполненное яркими ритмами, мелодичными импровизациями и атмосферой южноамериканского джаза. Поклонники этого стиля и ценители виниловых коллекций смогут купить виниловую пластинку "Opa / Goldenwings (30th Anniversary) (1LP)".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opa - Goldenwings (0888072593091) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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