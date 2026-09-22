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Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка

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Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 1
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 2
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 3
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 4
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 5
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 6
Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Static Age
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 1
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 2
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 3
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 4
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 5
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 6
  • Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715235
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Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0017046752015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Static Age
Жанр
панк
Трек-лист
Static Age, TV Casualty, Some Kinda Hate, Last Caress, Return Of The Fly, Hybrid Moments, We Are 138, Teenagers From Mars, Come Back, Angelfuck, Hollywood Babylon, Attitude, Bullet, Theme For A Jackal, She, Spinal Remains, In The Doorway
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка

«Static Age» («Статический возраст») — четвёртый (первый) студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits. Был записан в 1978 году, но выпущен только в 1996 году.

Отзывы о товаре Misfits - Static Age (0017046752015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0017046752015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Static Age
Жанр
панк
Трек-лист
Static Age, TV Casualty, Some Kinda Hate, Last Caress, Return Of The Fly, Hybrid Moments, We Are 138, Teenagers From Mars, Come Back, Angelfuck, Hollywood Babylon, Attitude, Bullet, Theme For A Jackal, She, Spinal Remains, In The Doorway
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Static Age» («Статический возраст») — четвёртый (первый) студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits. Был записан в 1978 году, но выпущен только в 1996 году.
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Отзывы


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