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Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка

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Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 3
Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 4
Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 5
Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Moby
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714723
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Moby
Жанр
House
Трек-лист
Drop A Beat, Everything, Yeah, Electricity, Next Is The E, Go, Help Me To Believe, Have You Seen My Baby, Ah, Slight Return
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка

"Moby" — дебютный студийный альбом Моби, выпущенный в 1992 году. Этот альбом позже, в 1993 году, переиздавался под названием «The Story So Far» с другим набором треков и несколько отличным дизайном обложки. Ричард Мелвилл Холл (родился 11 сентября 1965 г.), профессионально известный как Moby - американский музыкант, автор песен, певец, продюсер и борец за права животных. Он продал 20 миллионов пластинок по всему миру. AllMusic считает его «одним из самых важных деятелей танцевальной музыки начала 1990-х, помогающим донести танцевальную музыку до широкой аудитории как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве».

Отзывы о товаре Moby - Moby (coloured) (5060236636720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Moby
Жанр
House
Трек-лист
Drop A Beat, Everything, Yeah, Electricity, Next Is The E, Go, Help Me To Believe, Have You Seen My Baby, Ah, Slight Return
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Moby" — дебютный студийный альбом Моби, выпущенный в 1992 году. Этот альбом позже, в 1993 году, переиздавался под названием «The Story So Far» с другим набором треков и несколько отличным дизайном обложки. Ричард Мелвилл Холл (родился 11 сентября 1965 г.), профессионально известный как Moby - американский музыкант, автор песен, певец, продюсер и борец за права животных. Он продал 20 миллионов пластинок по всему миру. AllMusic считает его «одним из самых важных деятелей танцевальной музыки начала 1990-х, помогающим донести танцевальную музыку до широкой аудитории как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве».
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