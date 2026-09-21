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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 8
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 8
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
6 390 руб.  9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714319
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
57.8x35.8x34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х38
Вес, кг.
16.3

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend

Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend — практичное решение для стабильного обеспечения горячей водой. Оснащён медным нагревательным элементом, обеспечивающим быстрый и эффективный нагрев. Магниевый анод увеличенной массы защищает внутренний бак от коррозии, а прочное эмалевое покрытие продлевает срок службы прибора. Режим ЭКО снижает образование накипи, продлевает срок службы ТЭНа и обеспечивает дополнительную очистку воды. Механический терморегулятор позволяет точно настроить температуру, а предохранительный клапан и защита от влаги IPX4 обеспечивают безопасную эксплуатацию.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
57.8x35.8x34
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Trend — практичное решение для стабильного обеспечения горячей водой. Оснащён медным нагревательным элементом, обеспечивающим быстрый и эффективный нагрев. Магниевый анод увеличенной массы защищает внутренний бак от коррозии, а прочное эмалевое покрытие продлевает срок службы прибора. Режим ЭКО снижает образование накипи, продлевает срок службы ТЭНа и обеспечивает дополнительную очистку воды. Механический терморегулятор позволяет точно настроить температуру, а предохранительный клапан и защита от влаги IPX4 обеспечивают безопасную эксплуатацию.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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