Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Artendo DH
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Artendo DH
Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Artendo DH мощностью 2 кВт с емкостью бака 50 л подходит для нагрева воды на двух человек. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.
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Теги товара: накопительные
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Теги товара: накопительные
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