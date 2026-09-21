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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S

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Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 1
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 2
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 3
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 4
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 5
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 6
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 7
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 1
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 2
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 3
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 4
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 5
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 6
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 7
  • Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 410 руб.  5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714250
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Особенности
термометр
Производительность, л/мин
1.48
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Защита от перегрева
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S

Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Особенности
термометр
Производительность, л/мин
1.48
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Форма бака
цилиндр
Развернуть
Защита от перегрева
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
22х18.5х10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель проточный Electrolux Taptronic S
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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