Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
70
Описание товара Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)
Ugreen 10313 — удлинительный кабель USB 2.0 A (штекер — гнездо) — 0,5 м. Кабели, шлейфы и переходники UGREEN – это надежные и прочные продукты, идеально подходящие для различных приложений. Длина кабеля составляет 0,5 метра. Они предназначены для подключения различных устройств и устранения проблем с передачей данных. Они обеспечивают бесперебойную передачу данных и позволяют подключать различные устройства к компьютеру. Они изготовлены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб. 420 руб.68 руб. в СплитКабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
-
В наличииЦена 300 руб. 720 руб.75 руб. в СплитДата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, бел...
-
В наличииЦена 310 руб. 720 руб.78 руб. в СплитКабель TFN microUSB forza 2.0m black
-
В наличииЦена 310 руб. 550 руб.78 руб. в СплитКабель для зарядки Wekome 3 в 1 USB-C / Lightning / microUSB 66...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитКабель Mango Device с разъемом micro USB (белый)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитКабель Mango Device для Apple 1.2 meter Lightning - USB (белый)
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитКабель ACD-Life MicroUSB - USB-A, 1м, синий (ACD-U920-M1L)
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитКабель UGREEN AV119-10597 (10597)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитКабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКабель для мобильных устройств Wekome Type-C to Apple Lightning ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКабель UGREEN US286 (60788) USB-C 2.0 Male To USB-C 2.0 Male 3A ...
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Ugreen 10313 — удлинительный кабель USB 2.0 A (штекер — гнездо) — 0,5 м. Кабели, шлейфы и переходники UGREEN – это надежные и прочные продукты, идеально подходящие для различных приложений. Длина кабеля составляет 0,5 метра. Они предназначены для подключения различных устройств и устранения проблем с передачей данных. Они обеспечивают бесперебойную передачу данных и позволяют подключать различные устройства к компьютеру. Они изготовлены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель UGREEN US103-10313 Black (10313)