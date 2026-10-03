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Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065) купить с доставкой в Москве
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Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065)

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Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647852
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
13х4х1
Вес, г.
45

Описание товара Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065)

Кабель MicroUSB необходим для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Работает с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами, внешними батареями и другими устройствами с подходящим разъемом. Особенности: Высокая скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Усовершенствованный дизайн коннекторов : SR фиксаторы от залома кабеля. Качественные материалы и сборка. Гибкий и прочный кабель. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель MicroUSB необходим для подключения к компьютеру и зарядки смартфонов и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Работает с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами, внешними батареями и другими устройствами с подходящим разъемом. Особенности: Высокая скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Прочная и надежная конструкция. Стабильная скорость зарядки и передачи данных. Усовершенствованный дизайн коннекторов : SR фиксаторы от залома кабеля. Качественные материалы и сборка. Гибкий и прочный кабель. Стабильное подключение при низких температурах. Идеально подходит для зарядки ваших устройств: вы сможете за короткое время зарядить свой смартфон или планшет при использовании адаптера питания до 2А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 0.5m MicroUSB, белый (4PH-R90065) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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