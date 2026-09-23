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Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 купить с доставкой в Москве
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Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243

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Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 1
Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 2
Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 3
Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 4
Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
  • Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 1
  • Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 2
  • Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 3
  • Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 4
  • Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
300 руб.  720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 535678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243
300 руб. -58%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х2
Вес, г.
30

Описание товара Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243

Этот кабель является отличным выбором для ежедневного использования, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность. Незаменим для пользователей, которые ценят надежность и эффективность.

Отзывы о товаре Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2.4
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Этот кабель является отличным выбором для ежедневного использования, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность. Незаменим для пользователей, которые ценят надежность и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дата-кабель Red Line USB – micro USB, 2.4А, нейлон. оплетка, белый (мягкий футляр) УТ000020243 - по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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