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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный

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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 1
Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 2
Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
SATA (f)
Разъем 2
SATA (f)
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
280 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
SATA (f)
Разъем 2
SATA (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный

Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable (0,5 метра) чёрный (30796) Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable станет полезным аксессуаром для владельцев стационарных компьютеров. Он предназначен для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей, для обмена данными, с которыми используется интерфейс SATA. При этом скорость передачи данных может достигать 6 Гбит/с. Удобный и прочный Данный кабель обладает оптимальной длиной в 50 сантиметров. Он сделан из прочных и качественных материалов. Кабель не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Его коннекторы оснащены защелками, гарантирующими необходимую надежность фиксации разъемов.

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
SATA (f)
Разъем 2
SATA (f)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable (0,5 метра) чёрный (30796) Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable станет полезным аксессуаром для владельцев стационарных компьютеров. Он предназначен для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей, для обмена данными, с которыми используется интерфейс SATA. При этом скорость передачи данных может достигать 6 Гбит/с. Удобный и прочный Данный кабель обладает оптимальной длиной в 50 сантиметров. Он сделан из прочных и качественных материалов. Кабель не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Его коннекторы оснащены защелками, гарантирующими необходимую надежность фиксации разъемов.

Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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