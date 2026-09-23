Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный
Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable (0,5 метра) чёрный (30796) Кабель Ugreen US217 SATA - SATA Data Cable станет полезным аксессуаром для владельцев стационарных компьютеров. Он предназначен для подключения жестких дисков и твердотельных накопителей, для обмена данными, с которыми используется интерфейс SATA. При этом скорость передачи данных может достигать 6 Гбит/с. Удобный и прочный Данный кабель обладает оптимальной длиной в 50 сантиметров. Он сделан из прочных и качественных материалов. Кабель не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Его коннекторы оснащены защелками, гарантирующими необходимую надежность фиксации разъемов.
Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования.
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Ugreen – китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель UGREEN US217 (30796) SATA 3 Data Cable. 0,5 м. черный