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Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный

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Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 1
Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 2
Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 3
Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 4
Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 1
  • Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 2
  • Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 3
  • Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 4
  • Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660836
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
52

Описание товара Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный

Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Buro BU-USB-AC-2M-3A USB (m)-USB Type-C (m) 2м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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