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Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный

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Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный - фото 1
Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
  • Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный - фото 1
  • Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
270 руб.  420 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 326108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный
270 руб. -36%
420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный

Кабель Pero DC-03 micro-USB (2А, 1м, черный) — надежное и доступное решение для повседневной зарядки гаджетов и передачи данных. Провод оснащен классическим разъемом micro-USB, что делает его совместимым со множеством портативных устройств: от смартфонов и планшетов прошлых поколений до беспроводных колонок, наушников, внешних аккумуляторов

Отзывы о товаре Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кабель Pero DC-03 micro-USB (2А, 1м, черный) — надежное и доступное решение для повседневной зарядки гаджетов и передачи данных. Провод оснащен классическим разъемом micro-USB, что делает его совместимым со множеством портативных устройств: от смартфонов и планшетов прошлых поколений до беспроводных колонок, наушников, внешних аккумуляторов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель PERO DC-03 micro-USB 2А 1м черный – стоимость товара 270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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