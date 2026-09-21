Top.Mail.Ru
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 2
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 3
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 4
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 5
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 6
Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 2
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 3
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 4
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 5
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 6
  • Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712325
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637080315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской инди-рок группы Pixies. Альбом включает в себя одну из лучших песен написанных Фрэнком Блэком - "Where Is My Mind?". Именно она звучит в финальных титрах фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Многие музыканты альтернативного рока, среди них Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Пи Джей Харви и лидер группы Nirvana Курт Кобейн. По версии журнала Rolling Stone, в списке "500 величайших альбомов всех времён" альбом занял 315 место.

Отзывы о товаре Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637080315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный студийный альбом американской инди-рок группы Pixies. Альбом включает в себя одну из лучших песен написанных Фрэнком Блэком - "Where Is My Mind?". Именно она звучит в финальных титрах фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Многие музыканты альтернативного рока, среди них Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Пи Джей Харви и лидер группы Nirvana Курт Кобейн. По версии журнала Rolling Stone, в списке "500 величайших альбомов всех времён" альбом занял 315 место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...