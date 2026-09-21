Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712325
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637080315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Pixies - Surfer Rosa (0652637080315) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом американской инди-рок группы Pixies. Альбом включает в себя одну из лучших песен написанных Фрэнком Блэком - "Where Is My Mind?". Именно она звучит в финальных титрах фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Многие музыканты альтернативного рока, среди них Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Пи Джей Харви и лидер группы Nirvana Курт Кобейн. По версии журнала Rolling Stone, в списке "500 величайших альбомов всех времён" альбом занял 315 место.
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[652637080315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Surfer Rosa
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Дебютный студийный альбом американской инди-рок группы Pixies. Альбом включает в себя одну из лучших песен написанных Фрэнком Блэком - "Where Is My Mind?". Именно она звучит в финальных титрах фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб". Многие музыканты альтернативного рока, среди них Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Пи Джей Харви и лидер группы Nirvana Курт Кобейн. По версии журнала Rolling Stone, в списке "500 величайших альбомов всех времён" альбом занял 315 место.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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