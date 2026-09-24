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Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка

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Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 1
Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 2
Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478175558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
King Carter, Welcome To The Carter, Mula Komin In, Bells, Geeked, Actin' Funny, Louisiana Hot Sauce, Rari, If I Played Guitar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка

Уэйн вернулся, чтобы напомнить миру, почему он величайший рэпер из ныне живущих. От изменения культуры микстейпов до рождения поколения суперзвезд рэпа — это наследие Tha Carter. Tha Carter VI — сиквел Tha Carter V, выпущенного в 2018 году. В интервью Variety в июле 2020 года Лил Уэйна спросили, какой альбом из серии Tha Carter ему нравится больше всего, на что Уэйн ответил: «Следующий».

Отзывы о товаре Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478175558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
King Carter, Welcome To The Carter, Mula Komin In, Bells, Geeked, Actin' Funny, Louisiana Hot Sauce, Rari, If I Played Guitar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Уэйн вернулся, чтобы напомнить миру, почему он величайший рэпер из ныне живущих. От изменения культуры микстейпов до рождения поколения суперзвезд рэпа — это наследие Tha Carter. Tha Carter VI — сиквел Tha Carter V, выпущенного в 2018 году. В интервью Variety в июле 2020 года Лил Уэйна спросили, какой альбом из серии Tha Carter ему нравится больше всего, на что Уэйн ответил: «Следующий».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Wayne - Tha Carter VI (0602478175558) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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