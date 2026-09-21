Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка
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Описание товара Grinderman - Grinderman 2 (4099964143607) виниловая пластинка
Когда в 2007 году вышел дебютный альбом Grinderman Ник Кейв Уоррен Эллис Джим Склавунос и Мартин Кейси создали безрассудное, пьяное животное, ставшее альтер-эго Bad Seeds. Альбом перекинул мост через территорию, которую разрабатывали все – от The Stooges до Suicide и Бо Диддли. Grinderman 2, вновь записанный в компании продюсера Ника Лонея – более отточенный и продуманный альбом, чем предыдущий, но при этом более авантюрный в плане звука, рок-н-ролльный альбом с яростью. Вступительная композиция « Mickey Mouse and the Goodbye Man » ближе всего к песням с предыдущего альбома, но ощущается, будто она пришла через « Radio Ethiopia » Патти Смит Howlin' Wolf и The Scientists. Это чистый грязный, пошлый, диссонирующий рок. Болотный, непристойный блюз « Kitchenette » включает бас Кейси, кружащийся вокруг искаженной, Echoplexed электрогитары, электрического бузуки и джунглевых тамтамов и бас-бочки. Кейв исполняет свой лучший развратный блюзовый вой — если бы Чарльз Буковски пел блюз, именно так он бы звучал. « Worm Tamer » — это громоподобная, сцепленная спираль трехнотных вампиров на электрогитаре и скрипке; Здесь есть орган, звучащий как Sun Ra в театре бурлеска, и упругий грув в ритм-секции, который грозит сбить всё с рельсов, но намеренно этого не делает. Хотя контролируемая обратная связь намекает на самые ранние звуки живых выступлений Bad Seeds, многослойный гармонический вокал и напряжённое напряжение между ритм-гитарой и ведущими инструментами — всё это на высоте — демонстрируют дисциплинированную изысканность. Звучит как встреча Loop, Spiritualized и Ash Ra с мчащимся гаражным роком XXI века: искажённые лупы гитары, органа и барабанов, замаскированные под искажённые звуки, движут жутким, скандирующим вокалом, который в ответ грохочет, грохочет и трещит. Grinderman 2 с его обширной текстурной и атмосферной палитрой и намеренно продуманной динамичной напыщенностью по-прежнему содержит в себе избыток рок-н-ролльного адреналина и пропитан комическим флёром, но при этом он больше похож на новое, более экспериментальное направление группы, чем на продолжение предшественника.
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