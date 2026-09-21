Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Grinderman - Grinderman (4099964159387) виниловая пластинка
Группа Grinderman образовалась в 2005 году, когда Ник Кейв писал материал для альбома Nick Cave & The Bad Seeds « Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus». В составе группы были Мартин Кейси на бас-гитаре, Уоррен Эллис на скрипке и гитаре и Джим Склавунос на ударных. В 2006 году они отправились в лондонскую студию и начали марафон по написанию песен и записи демо-записей. Стремясь воссоздать более сырое, первобытное звучание знаменитого пост-панк-проекта Кейва « The Birthday Party », Grinderman в своих текстах и ??музыке значительно отличался от ранних работ Ника Кейва с The Bad Seeds. В апреле следующего года они записали лучшие из этих новых песен и, при помощи своего давнего друга и продюсера Ника Лонея записали альбом. Их дебютный альбом Grinderman состоящий из одиннадцати песен, выпущенный 5 марта 2007 года, получил признание критиков и включал синглы « No Pussy Blues » и « Get It On ». Квартет воссоединился в 2009 году для записи Grinderman 2 выпущенного в 2010 году. В декабре 2011 года Кейв объявил о роспуске группы на музыкальном фестивале в Австралии.
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