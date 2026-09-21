Top.Mail.Ru
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 1
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 2
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 3
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 4
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 5
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 6
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 7
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 8
Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arctis
Альбом (сингл)
Arctis
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 1
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 2
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 3
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 4
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 5
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 6
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 7
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 8
  • Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712137
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810155660727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arctis
Альбом (сингл)
Arctis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I'll Give You Hell, Bimbo (Lambretta Cover), Remedy, Tell Me Why, Frozen Swan, WWM, Fire, Child Of The Night, When The Lights Go Out, No Slave, Theatre Of Tragedy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка

Вундеркинды из ARCTIS удостоились чести сопровождать в туре легендарных метал-виолончелистови из Apocalyptica! Отличный баланс между современным металлом и поп-музыкой - эпические мелодии в сочетании с неудержимыми риффами образуют мощную бурю, которую невозможно укротить.

Отзывы о товаре Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810155660727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Arctis
Альбом (сингл)
Arctis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I'll Give You Hell, Bimbo (Lambretta Cover), Remedy, Tell Me Why, Frozen Swan, WWM, Fire, Child Of The Night, When The Lights Go Out, No Slave, Theatre Of Tragedy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Вундеркинды из ARCTIS удостоились чести сопровождать в туре легендарных метал-виолончелистови из Apocalyptica! Отличный баланс между современным металлом и поп-музыкой - эпические мелодии в сочетании с неудержимыми риффами образуют мощную бурю, которую невозможно укротить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arctis - Arctis (0810155660727) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...