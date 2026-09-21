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All Saints - All Saints (5021732612007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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All Saints - All Saints (5021732612007) виниловая пластинка

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All Saints - All Saints (5021732612007) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
All Saints
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712126
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732612007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
All Saints
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Never Ever, Bootie Call, I Know Where It’s At, Under The Bridge, Heaven, Alone, If You Want To Party (I Found Lovin’), Trapped, Beg, Lady Marmalade, Take The Key, War Of Nerves, Never Ever (All Star Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара All Saints - All Saints (5021732612007) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Ever, Bootie Call, I Know Where It’s At, Under The Bridge, Heaven, Alone, If You Want To Party (I Found Lovin’), Trapped, Beg, Lady Marmalade, Take The Key, War Of Nerves, Never Ever (All Star Mix)

Отзывы о товаре All Saints - All Saints (5021732612007) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732612007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
All Saints
Альбом (сингл)
All Saints
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Never Ever, Bootie Call, I Know Where It’s At, Under The Bridge, Heaven, Alone, If You Want To Party (I Found Lovin’), Trapped, Beg, Lady Marmalade, Take The Key, War Of Nerves, Never Ever (All Star Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Ever, Bootie Call, I Know Where It’s At, Under The Bridge, Heaven, Alone, If You Want To Party (I Found Lovin’), Trapped, Beg, Lady Marmalade, Take The Key, War Of Nerves, Never Ever (All Star Mix)
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